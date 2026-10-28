Otthon Start helyett Otthon Stop: Panyi Miklós szerint családok százai kerülhetnek bajba

Az Otthon Start megszűnése után a Wekerle Plusz lép a korábbi konstrukció helyébe. Magyar Péter kormánya a 3 százalékos lakáshitel lehetőségét az új lakásokra tartja meg, míg használt ingatlanokra 5 százalékos lakáshitel jár. Az október 31-i határidő miatt Panyi Miklós szerint családok százai kerülhetnek hátrányba. A Fidesz képviselője legalább november közepéig kitolná az Otthon Start kivezetését, mert az adásvételhez a vevőnek, az eladónak és az ügyvédnek is egyeztetnie kell. HírTV

Négy nap a szerződésre, tizenöt a hitelkérelemre

Kármán András pénzügyminiszter szerint méltányos átmenetet biztosítanak: az október 31-ig megkötött adásvételi szerződésekkel november 15-ig még igényelhető a régi hitel. Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója szerint a gyors változásra sem a piac, sem a lakosság nem készült fel. Szilas Judit ingatlanpiaci szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig is a használt lakások iránt volt nagyobb kereslet. A már megkötött hitelszerződések érvényben maradnak, de mi történik azokkal, akik az új határidőig nem jutnak el az aláírásig? Kormányrendelet