A jogállamiság mindenkire vonatkozik, de mindenkit meghallgatnak?

A LIBE-küldöttség a kormányváltás óta történt változásokat tekinti át Budapesten. A jogállamisági vizsgálat civil programjában a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International, a Háttér Társaság és a Budapest Pride is megjelenik. A küldöttség kormánytisztviselőkkel és ellenzéki szereplőkkel is találkozott. A látogatás céljáról és a meghallgatott szervezetekről Hefler Flóra jelentkezik az Európai Parlament Lövőház utcai irodájától. Előzmény: a HírTV korábbi tudósítása.

LIBE-küldöttség: az átláthatóság a vizsgálatra is vonatkozik

Az alapjogok helyzetének megítéléséhez természetes, hogy jogvédő szervezeteket is meghallgatnak. A programtervezet azonban felveti a kérdést, miként választották ki a civil és médiaszereplőket, és az eltérő tapasztalatokat milyen módon építik be a következtetésekbe. A küldöttség nyolc különböző európai parlamenti frakció képviselőiből áll. A látogatás nem jelent automatikus döntést a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásban. Az Európai Parlament hivatalos sajtómeghívója.