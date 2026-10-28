A kampányban elhangzott ígéretet a törvény és a benzinkúti számla teszteli

Az adójóváírás a 2027-es adótervezet egyik fő eleme. A Tisza-kormány a minimálbéreseknél hat százalékpontos könnyítést tervez, az átlagkeresetnél azonban már nem járna jóváírás. Magyar Péter nyilatkozatai miatt a kampányígéretek számonkérése is műsortéma. A gázolaj ára közben 717 forintra nőtt, vagyis a korábbi 615 forintos védett árhoz képest 102 forinttal magasabb az országos átlag. Előzmény: a HírTV korábbi adópolitikai beszámolója.

Adójóváírás: az ígéret és a törvényszöveg összevetése

A Tisza februári programja bruttó 625 ezer forintos fizetésnél havi ötezer forintos megtakarítást ígért. Az új képlet az idei minimálbérrel számolva ennél kisebb összeget eredményezne, bár a 2027-es minimálbér még nem végleges. A gázolaj esetében nincs ilyen számítási bizonytalanság: a szerdai 717 forintos országos átlag ellenőrizhető. A kormány az adócsökkentéssel és célzott támogatásokkal érvel, ezek tényleges háztartási hatásait azonban együtt kell vizsgálni. A Holtankoljak.hu október 28-i adatai.

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Hortay Olivér, országgyűlési képviselő, Fidesz