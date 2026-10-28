Tineke Strik: Magyar Péternek végre kell hajtania a migrációs paktumot

A migrációs paktum végrehajtása Magyarország számára is kötelező, jelentette ki a HírTV-nek Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő. A politikust arról kérdeztük, teljesülhet-e Magyar Péter terve, és megszüntethető-e a napi egymillió eurós bírság. Az uniós migrációs bírság eltörlése a kormány költségvetési terveiben is szerepel. A LIBE-bizottság magyarországi látogatása során Strik a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok helyzetéről tájékozódott. HírTV.

A migrációs paktum és a bírság két külön jogi kérdés

Az uniós szabályozás 2026 júniusa óta alkalmazandó, a napi bírságot viszont egy korábbi menekültügyi ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt szabták ki. A paktum szerinti szolidaritási hozzájárulás több módon is teljesíthető, nem feltétlenül menedékkérők átvételével. Magyar Péternek így két kérdésre kell választ adnia: miként rendezi a korábbi jogsértést, és hogyan teljesíti az új uniós kötelezettségeket? Európai Bizottság.