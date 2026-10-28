Jézus szenvedésével vont szexuális párhuzamot kifogásolnak egy svéd lelkész képregényében
Egyházi vita bontakozott ki egy kamaszoknak szánt, keresztény szexualitásról szóló képregény bemutatója után. Johanna Wikberg kötetének bibliaértelmezését több keresztény szervezet is elutasítja.
Johanna Wikberg svéd lelkész kamaszoknak szóló képregényét a Fasori Evangélikus Egyházközség, a Mozaik Közösség és a Cser Kiadó közös rendezvényén mutatták be. Szabados Ádám teológus a kötet állítólagos, Jézus szenvedésével kapcsolatos párhuzamát is bírálta, amelynek pontos szövege még ellenőrzést igényel. A Biblia Szövetség szintén tiltakozott. Az ügy a gyermekvédelmi törvény módosítása körüli vitában is figyelmet kapott. A HírTV beszámolója.
Johanna Wikberg képregénye: teológiai kifogások a Fasorban
A nyilvános könyvbemutató nem iskolai tanóra volt, ám a kiadvány fiatalokat is megszólít. Az Evangelikál Csoport szerint az eseményen nem kapott érdemi kritikát a hagyományos szexuáletikától eltérő bibliaértelmezés. A szervezők ezzel szemben az LMBTQ-keresztények elfogadását kívánják elősegíteni. A vita középpontjában nem a szerző személye, hanem az áll, mennyire megalapozottak a kötet teológiai állításai, és milyen felelősségük van a bemutatóban részt vevő lelkészeknek. Szabados Ádám teológiai kritikája.