Jézus szenvedésével vont szexuális párhuzamot kifogásolnak egy svéd lelkész képregényében

Johanna Wikberg svéd lelkész kamaszoknak szóló képregényét a Fasori Evangélikus Egyházközség, a Mozaik Közösség és a Cser Kiadó közös rendezvényén mutatták be. Szabados Ádám teológus a kötet állítólagos, Jézus szenvedésével kapcsolatos párhuzamát is bírálta, amelynek pontos szövege még ellenőrzést igényel. A Biblia Szövetség szintén tiltakozott. Az ügy a gyermekvédelmi törvény módosítása körüli vitában is figyelmet kapott. A HírTV beszámolója.

Johanna Wikberg képregénye: teológiai kifogások a Fasorban

A nyilvános könyvbemutató nem iskolai tanóra volt, ám a kiadvány fiatalokat is megszólít. Az Evangelikál Csoport szerint az eseményen nem kapott érdemi kritikát a hagyományos szexuáletikától eltérő bibliaértelmezés. A szervezők ezzel szemben az LMBTQ-keresztények elfogadását kívánják elősegíteni. A vita középpontjában nem a szerző személye, hanem az áll, mennyire megalapozottak a kötet teológiai állításai, és milyen felelősségük van a bemutatóban részt vevő lelkészeknek. Szabados Ádám teológiai kritikája.