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Magyar Péter ígéretei: számít-e még, amit korábban leírt?

Egy evangélikus könyvbemutató bibliaértelmezési vitát váltott ki. A Keresztény és meleg című kötet mellett Magyar Péter korábbi ígéreteinek számonkérhetősége is terítékre kerül.

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A Keresztény és meleg című kötet fasori könyvbemutatója vitát hozott az evangélikus egyház körül. Johanna Wikberg képregénye bibliai alakokkal tárgyalja a szexualitást. Az érzékenyítés az egyházban elfogadást vagy új tanítást jelent? A műsor másik témája Magyar Péter: Magyar Péter korábbi posztjai mércét jelentenek az ígéreteinél? HírTV.

A hit és az ígéretek próbája

A hitbeli vita tárgya a Biblia értelmezése, nem a szerző személye. A politikai vitában pedig a korábban rögzített vállalások számítanak: ugyanazt jelenti-e ma az ígéret, mint amikor elhangzott? Mindkét kérdésben érdemes visszamenni az eredeti szöveghez. 

A mai vendégek:

Hal Melinda,  Novák Zoltán, Dornfeld László, Nagy Attila Tibor 

Műsorvezető: Futó Bogi

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