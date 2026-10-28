Magyar Péter ígéretei: számít-e még, amit korábban leírt?

A Keresztény és meleg című kötet fasori könyvbemutatója vitát hozott az evangélikus egyház körül. Johanna Wikberg képregénye bibliai alakokkal tárgyalja a szexualitást. Az érzékenyítés az egyházban elfogadást vagy új tanítást jelent? A műsor másik témája Magyar Péter: Magyar Péter korábbi posztjai mércét jelentenek az ígéreteinél? HírTV.

A hit és az ígéretek próbája

A hitbeli vita tárgya a Biblia értelmezése, nem a szerző személye. A politikai vitában pedig a korábban rögzített vállalások számítanak: ugyanazt jelenti-e ma az ígéret, mint amikor elhangzott? Mindkét kérdésben érdemes visszamenni az eredeti szöveghez.

A mai vendégek:

Hal Melinda, Novák Zoltán, Dornfeld László, Nagy Attila Tibor

Műsorvezető: Futó Bogi