November 15-ig még igényelhető az Otthon Start, de csak meghatározott feltételekkel

z Otthon Start gyors kivezetését bírálta Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő, aki szerint a bankoknak és az ügyvédeknek sem jutott elegendő felkészülési idő. A Wekerle Plusz már elindult, az október 31-i adásvételi határidő és a november 15-i hitelkérelmi határidő azonban szorítja az érintetteket. A lakásvásárlás átfutási ideje és a piaci következmények kapcsán Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük. Előzmény: a HírTV beszámolója.

Otthon Start: mit jelent az utolsó határidő?

A keddi délelőtti bejelentésben még október 27. szerepelt az adásvételi szerződések határidejeként, délután azonban a kormány október 31-re módosította azt. A már megkötött hitelszerződések érvényben maradnak. A használt lakások új támogatott hitele viszont 3 helyett 5 százalékos kamattal érhető el. Balogh László korábban arra számított, hogy a programváltás mérsékli a lakáspiaci rohamot, és javíthatja a vevők alkupozícióját. A hatályos átmeneti rendelkezések.