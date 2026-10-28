Posztolni szabad, idézni nem? Magyar Péter és a Facebook különös viszonya

Magyar Péter Facebook-posztjai a kormányzati kommunikáció részei, a HírTV kérdésére azonban a miniszterelnök a pártprogramot ajánlotta forrásként. A Tisza Párt vezetőjét a minimálbér ügyében kérdezték: a minimálbér megduplázása 2027-től 2024-es vállalása volt. Magyar Péter korábbi ígéretei így a kormányfő sajtótájékoztatója alkalmával kerültek elő. Az első száz napban 545 poszt jelent meg. HírTV

A pártprogram nem radír

Magyar a pártprogramra hivatkozott, majd hazugsággal vádolta a riportert. A 2024. szeptember 8-i, a duplázásról szóló bejegyzést viszont már aznap idézte a sajtó. A 2027-es minimálbérről még egyeztetnek, így a teljesülés nem ítélhető meg. De a régi ígéret miért válna idézhetetlenné, ha a kormányfő másik dokumentumot ajánl helyette? 24.hu