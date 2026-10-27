Franciaországban ismét napirendre került az MI alkalmazása a tömegek megfigyelésére

Az Egyesült Nemzetek Szervezete új kezdeményezést indít a mesterséges intelligencia katonai felhasználásával kapcsolatban, amelynek célja, hogy választ adjon azokra a komoly aggályokra, amelyekkel kapcsolatban felmerül, hogy ez a rohamosan fejlődő technológia milyen veszélyt jelenthet az emberiségre. Az ENSZ Leszerelési Kutatóintézete (UNIDIR) által indított kezdeményezés keretében megrendezésre kerül az első nemzetközi fórum, amelyen a legfontosabb érintett szereplők gyűlnek össze a probléma megoldásának érdekében.

Robin Geiss, a genfi székhelyű intézet igazgatója múlt kedden az ENSZ-ben tartott sajtótájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy „az emberi ítélőképességnek hagyott mozgástér egyre szűkül, beleértve a nukleáris területet is”. Nehéz megítélni, hogy a világ mennyire közel áll ahhoz a helyzethez, amikor a gépek az emberi ellenőrzésen kívül cselekedhetnek, és ez a bizonytalanság „az a probléma, amelyet itt megpróbálunk megoldani” jelezte Geiss.