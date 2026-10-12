Orbán Viktor: Adócsökkentésről beszélnek, miközben adót emelnek

A felvezetésben a fél évvel ezelőtti választások óta eltelt időszak eseményei és a politikai erőviszonyok átalakulása került a középpontba. A műsorban Orbán Viktor részletesen elemezte a jelenlegi kormányzati döntéseket, az adóemelések és az árrésstoppok kivezetésének gazdasági következményeit. A beszélgetés során kiemelt szerepet kapott a jobboldal politikai jövője és a választói bázis megszólításának hatékony stratégiái. Zárásként a Fidesz elnöke hangsúlyozta a saját közösségük újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti és gazdasági szuverenitás megőrzésének elengedhetetlen szerepét.