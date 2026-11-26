A vagyonadó miatt boltok zárhatnak be, munkahelyek szűnhetnek meg – figyelmeztetett Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Szerinte a magyar kereskedelmi vállalkozások tulajdonosait terhelő adó csökkentheti a fejlesztésekre és béremelésekre jutó pénzt. „Nem fejlesztés lesz itt, hanem vergődés” – fogalmazott. A november 24-én elfogadott vagyonadó az egymilliárd forint feletti nettó magánvagyonrészt érintené; az üzletrészek értéke is beleszámíthat. A HírTV mai beszámolója.

Vagyonadó: mi történhet a bérekkel és a munkahelyekkel?

A vagyonadó közvetlenül a tulajdonosokat terhelné, nem a cégek nyereségét. A béremelések elmaradása és az elbocsátások egyelőre kockázatok, nem bizonyított következmények. A kormány igazságosabb közteherviseléssel érvel, mintegy 15 ezer érintettre számít. A 2027-es munkaerőpiac kilátásairól élőben Szalai Piroska fideszes képviselőt kérdezzük: mennyivel szűkülhet a béremelési mozgástér, és mely ágazatokban kerülhetnek veszélybe állások? Neubauer Katalin teljes nyilatkozata.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok