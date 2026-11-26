Magyar békefenntartók ukrajnai szerepvállalásáról is tárgyalt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. November 24-én Kárpátalján találkozott a magyar miniszterelnök és az ukrán államfő. A beregszászi közös sajtótájékoztatón a magyar kormányfő új fejezetet hirdetett a két ország kapcsolatában, és kijelentette: büszke lenne, ha magyar békefenntartókat küldhetne Ukrajnába. A magyar miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte, ha magyar katonák az ENSZ vagy más nemzetközi szervezet kötelékében segíthetnék a békefenntartást Ukrajnában.