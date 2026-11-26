Tízből kilenc fiatal jár rosszabbul a Tisza által bevezetett Wekerle Plusz programmal - jelentette ki Panyi Miklós.

A Fidesz országgyűlési képviselője híradónknak elmondta: az új Tiszás lakásprogram komolyan leszűkítette a jogosultak körét, mivel a 44 év felettiek nem vehetik igénybe a Wekerle Plusz programot.

A képviselő rámutatott: a fiatalok nem fognak egy öt százalékos hitelt bevállalni, ugyanis egy 50 millió forintos hitelnél 16 millió forinttal többet kell visszafizetni a Wekerle plusz programmal, mint az otthon starttal.