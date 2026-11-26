A Tisza-kormány közlekedési miniszterének, Vitézy Dávidnak és a MÁV vezetőjének soron kívüli meghallgatását kéri a Fidesz. A mezőkövesdi vonatbaleset vizsgálata tart; a miniszter szerint az InterCityn korszerű ajtóellenőrzés nélküli kocsi is közlekedett. A HírTV beszámolója. Nagy Ervin kulturális támogatásai miatt Molnár Áron (noÁr) is bírálja a nyílt pályázat nélküli, csaknem hárommilliárdos pénzosztást. Az államtitkár időhiányra és szakmai egyeztetésre hivatkozik. A HírTV riportja.

Tisza-kormány: ki vállalja a politikai felelősséget?

A Tisza-kormány többsége az árrésstop kivezetése mellett szavazott. Az élelmiszer- és drogériai korlátozás a kihirdetést követő nyolcadik napon, várhatóan december elején szűnik meg. A kormány enyhülő inflációra, a kereskedők erősödő versenyre hivatkoznak; az ünnepi drágulás nem bizonyított. A HírTV korábbi összeállítása.

A Tisza-kormány három kérdésre tartozik válasszal: mi lesz a vasútbiztonsággal, ki kapott közpénzt, és hogyan változnak az árak?

A kereskedők álláspontja.

A mai adás vendégei:

Pócs János

Halász Gábor

Nagy Attila Tibor

Kósa András

A mai adás vendégei:Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt.