A mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviánát kritikus állapotban ápolják Miskolcon. Vitézy Dávid közlekedési miniszter felhívta az édesapát: kérésére a MÁV 5 millió forint gyorssegélyt biztosít a családnak. A segély nem tisztázza a balesetet. A miniszter közlése szerint az InterCity egyik régi kocsijából hiányzik a nyitott ajtónál az indulást megakadályozó korszerű berendezés. Az édesapa véradást kér. A HírTV beszámolója.

Mezőkövesdi vonatbaleset: milyen felelősség terheli a minisztert?

A mezőkövesdi vonatbaleset vizsgálata még tart: a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV szakemberei dolgoznak rajta. Az InterCity ajtóbiztonsági rendszere és a személyzet ellenőrzése kulcskérdés. A Fidesz parlamenti meghallgatást kezdeményezett, Palóc André lemondást követel. Vitézy Dávid miniszteri felelőssége politikai és irányítási kérdés; személyes jogi felelősséget még nem állapítottak meg. Milyen azonnali intézkedések védik az utasokat a régi kocsik lecseréléséig? Miskolcról Papp-Laib Marcell tudósít. A miniszter műszaki magyarázata.

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