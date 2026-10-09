Amikor a gazdaságpolitika már a családi kasszáról szól - Péntek 18

A Péntek 18 témája az IMF ajánlások, a vagyonadó és Brüsszel, de az adóemelések hatása, az elszámoltatás határai és a magyar családok terhei is terítékre kerülnek. Az IMF szerint Magyarországnak költségvetési kiigazításra, progresszívebb adózásra és célzottabb támogatásokra lenne szüksége. A műsor azt vizsgálja, mit jelentene mindez a mindennapi pénzügyekben. Nemzetközi Valutaalap

Péntek 18: ki fizeti meg végül a változások árát?

Déri Stefi és Futó Boglárka nemcsak a számokat nézi: szó lesz arról is, hol végződik az elszámoltatás, és hol kezdődhet a politikai bosszú. A kérdés egyszerű, a válasz kevésbé: amikor mindenki reformokról és egyensúlyról beszél, ki fizeti meg végül az árát?