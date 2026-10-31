Káosz Lengyelországban, tömegek vonultak utcára Varsóban

Ostromállapot alakult ki Varsóban: rohamrendőrök vették körbe a lengyel Alkotmánybíróságot péntek este. Donald Tuskék le akarják cserélni a korábban, még a Jog és Igazságosság párt által kinevezett bírákat. A testület hivatalos közleményben utasította vissza a döntést, amelyet a bíróság elleni nyílt államcsíny-kísérletnek minősített. Jarosław Kaczyński, a Jog és Igazságosság elnöke Karol Nawrocki elnök azonnali beavatkozását kérte. Az államfő kénytelen volt megszakítani hivatalos afrikai utazását.

Rendőrök vették körül a lengyel alkotmánybíróságot (Forrás: HírTV)

Ostromállapot a lengyel fővárosban

Tömegek vonultak utcára Varsóban, miután felfüggesztette a Tusk-kormányzat az alkotmánybíróság elnökét és alelnökét.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és körbezárták az alkotmánybíróság épületét. A varsói rendőrség az intézmény területére is behatolt,

az összecsapások után három embert őrizetbe vettek.

Jarosław Kaczyński, a jobboldali PiS elnöke az Alkotmánybíróság elleni puccsnak nevezte a történteket, és azzal vádolta Donald Tusk kormányát, hogy erővel akarja átvenni az intézmény irányítását.

Karol Nawrocki államfő szombat hajnalban személyesen jelent meg az Alkotmánybíróságnál. Dulakodás alakult ki, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy az elnök bejusson az épületbe.

Karol Nawroczki hajnali öt óra körül elhagyta a helyszínt, és rendkívüli konzultációt hívott össze a helyzet kezelésére.