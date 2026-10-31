Éppen lakást venne Pankotai Lili, de közbeszólt az Otthon Start megszüntetése

Pankotai Lilit is érinti az Otthon Start program azonnali kivezetése - erről ő maga beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Az influenszer arról beszélt, hogy ő is éppen ingatlanvásárlás előtt volt, azonban az Otthon Start program megszűnése miatt nem fog tudni lakást vásárolni.

Magyar Péter még kedden jelentette be, hogy megszűnik az Otthon start program, helyébe pedig a Wekerle plusz lép, rögtön másnaptól. Később azonban pontosított a miniszterelnök és azt mondta, hogy október végéig van lehetőség az Otthon startot igénybe venni.