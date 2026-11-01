Németországban is elszabadult az indulat: 34 városban tüntettek

A németországi tüntetések szombaton 34 várost érintettek. A fiatalok tiltakozása a megélhetési válság, az oktatási megszorítások és a sorkatonaság visszaállítása ellen irányult. A szervezők előzetesen több mint 170 ezer résztvevővel számoltak, ám a rendőrségi adatok több helyen jóval alacsonyabb részvételt mutattak. A demonstrációk az európai tüntetéshullám újabb állomását jelentik. Kapcsolódó HírTV-elemzés.

Frankfurtban fosztogatás, Hamburgban égő barikádok

A német fiatalok tüntetései többségében békésen zajlottak, de Frankfurtban üzleteket fosztottak ki, Hamburgban pedig barikádokat gyújtottak fel. A hatóságok korábban szélsőséges csoportok beavatkozásától tartottak, több kereskedő pedig elővigyázatosságból bedeszkázta kirakatait. A tiltakozók ugyanakkor több forrást követeltek az oktatásra, és elutasították a kötelező katonai szolgálatot. Forrás: Reuters.