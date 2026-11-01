Országos razzia Olaszországban: központból irányíthatták az utcai erőszakot

Az olaszországi razzia keretében a terrorellenes nyomozók és az olasz postarendőrség 23 városban 60 házkutatást tartottak. A tüntetések utáni házkutatások olyan személyeket érintettek, akik a gyanú szerint közösségi médiás erőszakra buzdítással segítették az olaszországi utcai zavargásokat. A tüntetések központi irányításának vizsgálata továbbra is tart. A rendőrök fegyverutánzatokat, támadásra alkalmas tárgyakat és mobiltelefonokat foglaltak le. Korábbi HírTV-tudósítás az olaszországi zavargásokról.

Rendőrök sérültek meg az összecsapásokban

A pénteki tüntetések után Rómában, Torinóban és Bolognában is vizsgálták az erőszakos csoportok tevékenységét. Jánosi Dalma beszámolója szerint az összecsapásokban 11 rendőr és két csendőr sérült meg, egy mestrei rohamrendőrt pedig súlyos kéztöréssel meg kellett műteni. A rendőrszakszervezet szerint az erőszakos csoportok elkülönültek a békés tüntetőktől, és több ponton próbálták áttörni a kordonokat. A hatóságok azt is vizsgálják, összefügghettek-e a különböző városokban történt incidensek. Forrás: ANSA.