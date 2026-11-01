Bezárt a Vászolyi Sajtmanufaktúra, tizenkét év után búcsúzik az alapító

A Vászolyi Sajtmanufaktúra bezárása után új üzemeltetőt keresnek a Balaton-felvidéki sajtműhely számára. Reményik Kálmán tizenkét év után személyes elfáradása miatt fejezi be a kézműves sajtkészítés munkáját. A díjnyertes vászolyi sajtok továbbra is készülhetnek, ha sikerül megtalálni a sajtmanufaktúra új tulajdonosa személyét. A vászolyi sajtüzem jövője ezért még nyitott.

Tizenkét év után új fejezet kezdődhet

Reményik Kálmán videóüzenetben búcsúzott vásárlóitól és munkatársaitól. Elmondása szerint elfáradt, de szeretné, ha a manufaktúra működése nem érne véget véglegesen. Az alapító ezért a következő időszakban is dolgozik azon, hogy új üzemeltetőt találjon a műhely számára. A Sajtkészítők Egyesülete közösségi oldalán mondott köszönetet többéves szakmai munkájáért. Forrás: VEOL.

Fotó: Fülöp Ildikó