Minimálbérduplázás helyett bizonytalan emelés: ezt mutatja a költségvetés

A 2027-es költségvetés szerint a béremelkedés Magyarországon lassul: a bruttó átlagkereset növekedése 9,2-ről 5,6 százalékra mérséklődhet. Hecker Flórián szerint a Tisza-kormány bérpolitikája eltér a kampányban felvázolt várakozásoktól. A minimálbér emelése 2027-ben még nem végleges, a nettó bérek alakulása pedig az adójóváírásoktól is függ. A költségvetési megszorítások és az adóváltozások körül továbbra is vita zajlik.

Más bérpálya rajzolódik ki a kormány tervezetéből

A Világgazdaság újságírója a HírTV-nek azt mondta, a dokumentum figyelmeztető jel, mert a korábbinál lassabb bérnövekedést jelez. A kormány eközben a minimálbéren dolgozók adójának csökkentésével és közszférabeli béremeléssel kívánja javítani a jövedelmi helyzetet. A legfontosabb kérdés, hogyan viszonyulnak a ténylegesen megvalósuló jövedelemnövekedések a korábbi vállalásokhoz. Forrás: Portfolio.