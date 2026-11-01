Minimálbérduplázás helyett bizonytalan emelés: ezt mutatja a költségvetés
A Tisza-kormány 2027-re visszafogottabb béremelkedéssel számol, mint az idei évben. A 2027-es költségvetés szerint a bruttó átlagkeresetek 5,6 százalékkal növekedhetnek. A tervezetről Hecker Flórián beszélt a HírTV-nek.
A 2027-es költségvetés szerint a béremelkedés Magyarországon lassul: a bruttó átlagkereset növekedése 9,2-ről 5,6 százalékra mérséklődhet. Hecker Flórián szerint a Tisza-kormány bérpolitikája eltér a kampányban felvázolt várakozásoktól. A minimálbér emelése 2027-ben még nem végleges, a nettó bérek alakulása pedig az adójóváírásoktól is függ. A költségvetési megszorítások és az adóváltozások körül továbbra is vita zajlik.
Más bérpálya rajzolódik ki a kormány tervezetéből
A Világgazdaság újságírója a HírTV-nek azt mondta, a dokumentum figyelmeztető jel, mert a korábbinál lassabb bérnövekedést jelez. A kormány eközben a minimálbéren dolgozók adójának csökkentésével és közszférabeli béremeléssel kívánja javítani a jövedelmi helyzetet. A legfontosabb kérdés, hogyan viszonyulnak a ténylegesen megvalósuló jövedelemnövekedések a korábbi vállalásokhoz. Forrás: Portfolio.