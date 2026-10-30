Egyre többen mondják azt, hogy nem erre szavaztak

Létezik a harmincas, negyvenes korosztályban egy jelentős réteg, akik hajlandóak fellépni a tiszás önkénnyel szemben, a fiatalabb korosztályt viszont egyelőre Nagy János szerint nem tudják megszólítani.

Ugyanakkor az is tény, hogy kormánypárti tömegek jelenleg nincsenek, csak Fidesz-ellenesek.

– Ha szívósan, következetesen és kitartóan dolgozunk, az emberek bizalmát vissza lehet szerezni – vélekedett Nagy János.

– Két fegyverünk van a tiszás önkény ellen, a nyilvánosság és a jog – fogalmazott a nagy visszhangot kiváltó politikai ügyekkel kapcsolatban.

Nagy János szerint a Fideszt nem megújítani kell, hanem, újra kell indítni. Szerinte akkor fog bekövetkezni a változás, amikor „a zsebekben nem a papírpénz zörög, hanem az aprópénz csörög” – idézett fel egy lakossági fórumon hallott találó mondást.

Arra felvetésre, hogy Orbán Viktoron kívül ki lehetne még a későbbiekben a Fidesz vezetője, úgy felelt: van nekünk egy „öreg jedink”, és az a feladatunk hogy megtaláljuk Luke Skywalker-t.



