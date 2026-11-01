Evangélikus gyülekezeti teremben mutatták be a melegségről szóló képregényt

A Keresztény és meleg könyvbemutató egyik szervezője a Mozaik LMBTQ keresztény közösség volt, a rendezvénynek pedig a Fasori Evangélikus Egyházközség adott otthont. A Johanna Wikberg képregény az azonos neműek párkapcsolata és a hit összeegyeztethetőségét vizsgálja. A bibliaértelmezési vita a hagyományos keresztény tanítás és az újabb teológiai olvasatok közötti különbségekre irányult. Kapcsolódó HírTV-cikk.

A Biblia értelmezéséről alakult ki nézetkülönbség

A rendezvényen a beszámoló szerint bibliai szereplők kapcsolatairól is beszéltek. A kötet ellenzői vitatják, hogy a Szentírás és a normalitás alapján elfogadható lenne az azonos neműek szexuális kapcsolatának teológiai igazolása. A szerző és a kiadó viszont az LMBTQ-keresztények hitbeli kérdéseire keres választ. A vita így nem pusztán egy könyvről, hanem a keresztény közösségek eltérő bibliaértelmezéséről is szól. Forrás: Cser Kiadó.