Vérlázító szavakkal ostorozta az Orbán-kormányt a pénzügyminiszter

Elképesztő összeget kénytelen kifizetni a magyar állam azért, amiért nem engedi be a migránsokat. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy a jövő évi költségvetésben nem szerepel erre vonatkozó tétel. Kérdés, hogyan mentesülnénk a büntetés kifizetése alól anélkül, hogy megnyitnánk a határainkat a tömeges migráció előtt?

Magyar Péterék azt mondják, majd ők megoldják, hogy migránsok se jöjjenek be, és büntetést se kelljen kifizetni.

Kármán András pénzügyminiszter szerint az előző magyar kormány képtelen volt a magyar érdekeket képviselő megállapodásra jutni az Európai Unióval – ami Abkarovits Joca szerint vérlázító kijelentés.

Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor mindenkivel szembement: felépíttette a kerítést, s miközben kígyót-békát kiabáltak rá, megvédte a magyarokat attól, amit manapság nyugaton látunk.

Ahogy a genderügyben is a farkas már betette a lábát az ajtóba, úgy fog a gender után a migráció is kopogtatni – fogalmazta meg aggályait Both Hunor.

Rákay Philip figyelmeztetett, aggasztó jelek vannak a magyar gazdaságban, és a különböző szereplők egyáltalán nem optimisták. Behúzták a féket, az építőipar földbe fog állni, ami rengeteg embernek lesz fájdalmas. Ugyanígy fogják az emberek megérezni azt a folyamatot, hogy a különböző ágazatokat elkezdték kiszervezni nyugati cégeknek.

Már csak egy ideig folytatódhat a Facebook-kormányzás

Magyar Péter egy ideig még folytathatja a Facebook-kormányzást, még mindig abban él, hogy ha bilincseket és vezetőszárakat mutat fel, azzal elfedheti a problémákat. Kétségtelen, bizonyos körökben ez tetszést arat, de előbb-utóbb szembe kell nézni a valósággal. Nem véletlenül zúdulnak fel egyre több társadalmi csoportból, hogy nem erről volt szó korábban. A helyzet nem túl jó, és ezt a Facebook-kormányzás nem fogja megoldani.