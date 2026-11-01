Pankotai Lili lakásvásárlási terveit is keresztülhúzta az Otthon Start megszüntetése

Az Otthon Start megszüntetése miatt Pankotai Lili is lemaradt tervezett ingatlanvásárlásáról. Az ATV Egyenes Beszéd műsorában beszélt a lakásvásárlás meghiúsulása mögött álló időhiányról. A Wekerle Plusz hitel bevezetése után a használt lakások kamata 5 százalékra emelkedett, míg a 3 százalékos lakáshitel az új lakásokra maradt érvényes. A lakáshitel feltételeinek változása szűk határidők elé állította az érintetteket. Kapcsolódó HírTV-cikk.

A gyors átállás személyes következményeiről beszélt

Pankotai Lili szerint néhány nap alatt nem lehetett végigvinni a lakásvásárlást. A műsorban megerősítette, hogy saját terve is meghiúsult. A kormány a programváltás után átmeneti szabályokat vezetett be: az október 31-ig szerződést kötők november 15-ig még benyújthatják a régi hitelkérelmet. A Wekerle Plusz ugyanakkor a korábbi konstrukciónál szigorúbb jogosultsági feltételeket is tartalmaz. Forrás: Portfolio.