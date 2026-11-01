Családok célkeresztben: adóemelésekre épül a 2027-es költségvetés

Egyértelmű bérdinamika csökkenéssel számol a kormány jövőre, a benyújtott 2027-es költségvetés pedig megvágja az Orbán-kormány jóléti intézkedéseit is. A Világgazdaság újságírója, Hecker Flórián rámutatott: a tervezet csaknem ezer milliárd forint adóemelést tartalmaz, miközben alig változik a minimálbér összege, a családokra váró terheket pedig Szalai Piroska elemezte élőben.

2027-es költségvetés: kevesebb pénz jut lakástámogatásra

Bár több forrás juthat családi pótlékra és egészségügyre, a lakástámogatások és a beruházások összege visszaesik. A Hír TV élő kapcsolásában Szalai Piroska országgyűlési képviselő rámutatott, hogyan érintik a magyar háztartásokat a hangzatos ígéretek helyett érkező új elvonások, és miként bízhatnak a családok a kormányban a megszegett vállalások után.