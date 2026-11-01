Mindenszentek: sokan keresik fel a temetőket, a hatóságok óvatosságra intenek

A mindenszenteki temetőlátogatás sok család számára az emlékezés része. A mindenszentek ünnepe november elsején, halottak napja november másodikán van. A budapesti Új köztemető helyszínéről Vámos Zsombor tudósított. A temetői biztonság, a személyes értékek védelme és a mécsesek biztonságos használata miatt a hatóságok figyelmeztetést adtak ki. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Az emlékezés napján is fontos az óvatosság

A rendőrség a lopások megelőzésére, a katasztrófavédelem pedig a tűzveszélyre hívja fel a figyelmet. A hatóságok azt kérik, hogy a látogatók ne hagyják őrizetlenül értékeiket, és a mécseseket biztonságos tartóban helyezzék el. A száraz leveleket célszerű eltávolítani a sírok környékéről, az égő mécseseket pedig távozás előtt eloltani. Forrás: Katasztrófavédelem.