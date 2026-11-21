A Tisza-kormány és Magyar Péter miniszterelnök ugyan magát a kampányidőszakban az adócsökkentések kormányaként definiálta, azonban a 2027-es költségvetés nem erről árulkodik. Szűcs Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a jövő évi költségvetés egy átverés, amivel mindenki rosszabbul jár.

A tervezet több olyan bújtatott és nyílt adóemelést is tartalmaz, amelyek kapcsán a Fidesz és más ellenzéki pártok is jelezték, hogy nehéz helyzetbe hozhatja a magyar embereket.

Az Országgyűlés a jövő héten tárgyalja majd azt a 246 módosító indítványt, amelyet a határidőig a benyújtottak a képviselők. A végleges költségvetés elfogadására várhatóan pedig decembereben kerül majd sor.