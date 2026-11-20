– Lebuktak. Hazudtak és lebuktak, de kiderült az igazság – kezdte a Facebookra feltöltött videójában Bóka János, aki részletezte az ügy mai napi fejleményeit.

– Kiderült, hogy a sokat emlegetett pénz Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban volt elrejtve, és az ő földjeiben volt elásva. Ma kiderült az is, hogy a rendőrség korábban házkutatást tartott Fabó György milliárdos vállalkozó házában, és mindezt tudta Magyar Péter és az új ÁVH elnöke is. Ennek ellenére Magyar Péter azt mondta, hogy Seszták Miklós elásott milliárdjai kerültek elő. Az új ÁVH elnöke pedig azt mondta, nem tudja kié a pénz, és nem tudja kié az a föld, ahonnan ez előkerült, annak ellenére, hogy az ingatlan nyilvántartási adataiból mindez egyértelműen megállapítható – szögezte le a Fidesz országgyűlési képviselője.

– Becsapták az országot, átverték a magyar embereket, átverték az országot, átvertek mindenkit, és mindezt kizárólag politikai célból tették. Magyar Péter és az új ÁVH, a Tisza politikai rendőrsége becsapta, átverte a magyar embereket, de lebuktak – mondta el Bóka János.