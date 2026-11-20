A lap szerint az ingatlan Fabó György milliárdos tulajdona, az egyik szomszéd szerint nagyjából tíz nappal ezelőtt a rendőrautók hosszú időn keresztül az üzletember házánál tartózkodtak. A férfi szerint Fabó György több mint tíz éve költözött a környékre feleségével és a két gyermekével.

A HírTV-nek is sikerült megtalálni az érintett házat. Amikor napokkal ezelőtt kimentek oda a rendőrök, a híradások szerint elhagyatott volt a ház, most viszont helyszíni tudósítónk, Vámos Zombor jelezte, hogy ezúttal ez nem így van, egy parkoló autó volt a háznál.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Magyar Péter által Seszták Miklósnak tulajdonított hat és fél milliárd forintot egy olyan helyszínen találták meg, amely Fabó György vállalkozóhoz köthető. A helyiek nem hallottak arról, hogy Seszták Miklósnak bármi köze lett volna a telpüléshez, Fabó Györgyről viszont igen, és egy korábbi állítólagos 16 milliárdos számlagyár-ügyet is felemlegettek, amelyben az ott élők szerint szerepe lehetett.