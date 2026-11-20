A Nógrád megyei Felsőpetenyből jelentkezett a HírTV tudósítója, Méhész András, aki a helyszínen próbált meg informálódni a közelmúltban megtalált milliárdokkal kapcsolatban. Mint ismert, Magyar Péter nemrégiben maga adott hírt arról, hogy a hatóságok hat és fél milliárd forintnyi készpénzt találtak elrejtve, többek között elásva, és a miniszterelnök szerint ez a pénz Seszták Miklóshoz volt köthető. Ezzel az információval nem sokkal később maga az ügyben eljáró hatóság – a köznyelvben új ÁVH-ként emlegetett NVVH – vezetője, Unger Anna ment szembe, aki leszögezte: sem azt nem lehet még tudni, hogy kié ez a pénz, sem azt, hogy a helyszín egyáltalán köthető-e Seszták Miklóshoz.

Egy sajtóértesülés szerint viszont a helyszín Felsőpetény határában van, és nem Sesztákhoz, hanem egy Fabó György nevű vállalkozóhoz köthető. Állítolag egy romos vályogépületben találták meg a pénz egy részét.

Tudósítónk beszélt az ott élőkkel, akik nem is hallottak arról, hogy Seszták Miklósnak bármi köze lett volna a településhez, Fabó György neve ellenben ismerősen csengett nekik, és úgy tudják, hogy neki valóban van ott érdekeltsége.

Még egy figyelemreméltő információt tudott meg Méhész András, az ott élők szerint ugyanis Fabó Györgynek már volt dolga a hatóságokkal, mintegy tíz évvel ezelőtt kezdődött az a sokmillliárdos számlagyár-ügy, amelyben a helyiek szerint Fabó György is érintett lehetett. Mivel egy 16 milliárdos összegről volt ebben az ügyben szó, így abból bőven kijöhet az a 6 és fél milliárd forint, amit nemrégiben megtaláltak – mondta el tudósítónk.