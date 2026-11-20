A közmédia vezérigazgató-választása folytatódik: a Független Közmédia Testület 27 jelentkezőből csak 14 érvényes pályázatot fogadott el. A kizártak között van Nagy Navarro Balázs, aki korábban éhségsztrájkkal tiltakozott a közmédia működése ellen. A testület szerint szerkesztői és projektvezetői feladatai nem teljesítik a vezetői tapasztalatra vonatkozó feltételt. A pályázó ezt vitatja. HírTV-beszámoló.

Közmédia vezérigazgató-választása: újabb 108 elbocsátás

A közmédiás elbocsátások eközben folytatódnak: sajtóértesülések szerint a héten további 108 dolgozó munkaviszonya szűnt meg. A testület csütörtökön nyolc, pénteken hat jelöltet hallgat meg, miközben a közmédia átalakítása és az elbocsátások indokoltsága is vitát vált ki. Hogyan biztosítható a közszolgálati média függetlensége, ha a vezető kiválasztása még tart, a létszámleépítés viszont már zajlik? Forrás: Media1.