A 2027-es költségvetés tervezetéhez 246 módosító indítvány érkezett. A Tisza Párt négy javaslata között szerepel a CATL-beruházás támogatásának egymilliárdos és két kutatóintézet támogatásának 250–250 milliós csökkentése, valamint egy új intézet 1,7 milliárdos támogatása. A Fidesz–KDNP ezzel szemben a családi és nyugdíjkiadások bővítését is kezdeményezi. HírTV-előzmény.

2027-es költségvetés: vita az adómentességről és a nyugdíjakról

A kétgyermekes anyák adómentessége a 40 év felettiekre is kiterjedne, ami a javaslattevők szerint mintegy 250 milliárd forintos bevételkiesést okozna. A 14. havi nyugdíj második részlete további 155 milliárdot igényelne. A költségvetési fedezet és a javaslatok sorsa még nyitott; az alapjavaslat a 14. havi nyugdíj első részletét megtartja. A részletekről Panyi Miklóst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezzük élőben. Forrás: Telex.