Botrányt kavart az evangélikus egyházban az LMBTQ-képregény bemutatója

Nyílt levelet írtak evangélikus lelkészek az egyház püspökeinek, amelyben válaszokat várnak a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben megrendezett ,,Keresztény és meleg – Az meg hogy lehet?" című könyvbemutató megtartása miatt. Dobner Illés lelkész szerint ugyanis

a képregény írója, Johanna Wikberg leszbikus lelkész szembe megy a keresztény erkölcsi tanítással, a könyv népszerűsítéséhez pedig három magyar lelkész is asszisztált.

Mindeközben egy magánkezdeményezésű petíció is indult, amelyben az LMBTQ-képregénybemutató minden felelősének azonnali felmentését kérik az egyházi szolgálat alól.