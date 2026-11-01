Politikai ámokfutás Varsóban: Alkotmányos válság és erőszakos intézményfoglalás
Míg a brüsszeli liberális elit hallgat a jogállami normák nyílt megsértéséről, Varsóban fizikai erővel próbálják meggyengíteni az alkotmányos szerveket. Navracsics Tibor szerint a lengyel kormányzat politikai ámokfutása súlyos precedenst teremt az európai politikában.
A magyar kormány gyakran szó szerint másolja a lengyel miniszterelnök politikai ámokfutását – vélekedett a Facebook-oldalán Navracsics Tibor, élesen elítélve a Varsóban zajló folyamatokat. A volt miniszter rögzítette, hogy elfogadhatatlan a jogállamiság helyreállítása jelszavával álcázott intézményi erőszak, miközben Donald Tusk kabinetje az Alkotmánybíróság épületébe hatolt be, hogy megakadályozza a vezetők felfüggesztését.
Navracsics Tibor: el kell utasítani a varsói kettős mércét
A kibontakozó alkotmányos válság során a lengyel kormányfő a normák felrúgásával vádolta a köztársasági elnököt, ám a kompromisszumot teljesen kizárta. A hazai politikai palettán is visszhangra talált eset jól mutatja, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz a közép-európai szuverenitással szemben.