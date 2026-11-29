Az advent időszakában öt római plébániát látogat meg XIV. Leó pápa – jelentette Rómából a Hír TV tudósítója, Jánosi Dalma. A pénteken egy belvárosi Mária-kegyhelyen indult sorozat mind az öt egyházmegyei szektort érinti; a Vatikán vezetője a békéért, az igazságosságért és a peremre szorultakért szólalt fel. Miközben Olaszországban egyes körök háttérbe szorítanák a keresztény jelképeket, a pápa emlékeztet: a karácsony valódi üzenete nem téli díszlet, hanem a közénk érkező Krisztus élő ünnepe.

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