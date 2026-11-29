Kiüresítenék a karácsonyt? XIV. Leó pápa határozott választ ad Rómában
Egyre többször próbálják háttérbe szorítani a keresztény jelképeket Olaszországban az ünnep előtt. XIV. Leó pápa ezért öt római plébániát látogat meg advent idején, hogy megerősítse a közösségeket és a karácsony valódi üzenetét.
Az advent időszakában öt római plébániát látogat meg XIV. Leó pápa – jelentette Rómából a Hír TV tudósítója, Jánosi Dalma. A pénteken egy belvárosi Mária-kegyhelyen indult sorozat mind az öt egyházmegyei szektort érinti; a Vatikán vezetője a békéért, az igazságosságért és a peremre szorultakért szólalt fel. Miközben Olaszországban egyes körök háttérbe szorítanák a keresztény jelképeket, a pápa emlékeztet: a karácsony valódi üzenete nem téli díszlet, hanem a közénk érkező Krisztus élő ünnepe.
Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok