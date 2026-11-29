Advent első vasárnapja: amikor a csendben megszólal a remény
Advent első vasárnapja az új egyházi év kezdete. Ma fellobban az első gyertyaláng, és felhangzik az ősi hívás: virrasszatok! A keresztény várakozás nem tétlenség, hanem a szív, a kapcsolatok és a remény megújulásának ideje.
Ma, november 29-én, advent első vasárnapján meggyullad az első gyertya az adventi koszorúkon. Templomokban, családi otthonokban és közösségi tereken egy apró láng jelzi, hogy megkezdődött a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka. A Kossuth téren ünnepi díszben áll az ország karácsonyfája, az utcákat fények öltöztetik, az otthonokban megkezdődik a készülődés. Mindez hozzátartozik az ünnep szépségéhez. Az advent valódi üzenete azonban mélyebben rejlik.
A keresztény ember nem azért gyújt fényt, mert már nincs sötétség, hanem azért, mert hiszi, hogy a sötétségé nem az utolsó szó.
Adventtel a nyugati keresztény egyházakban új egyházi év kezdődik. A latin adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele kifejezésből származó elnevezés a kereszténység egyik legmélyebb titkára irányítja a figyelmet. A keresztény hit szerint Jézus Krisztus születése nem csupán egy történelmi esemény, amelyre évről évre emlékezünk. A megtestesülés azt jelenti, hogy az örökkévaló Isten Fia valóságos emberré lett, belépett történelmünkbe, és osztozott emberi életünk törékenységében.
A kereszténység állítása nem egyszerűen az, hogy Isten üzenetet küldött az embernek. Hanem az, hogy Isten maga jött el hozzá.
Advent első vasárnapja: a várakozás, amely megváltoztathat bennünket
Az adventi időszaknak két egymástól elválaszthatatlan iránya van. Egyrészt Jézus Krisztus betlehemi születésének ünnepére készít fel, másrészt Krisztus dicsőséges, második eljövetelére irányítja a figyelmet. A keresztény ember nem úgy várja a Megváltó születését, mintha az még nem történt volna meg. A történelemben egyszer megtörtént megtestesülés titkát ünnepli, miközben arra is emlékezik, hogy az ember és a világ története Isten végső beteljesedése felé tart.
A 2026-os advent első vasárnapján a római katolikus liturgia Márk evangéliumából idézi Jézus szavait:
„Vigyázzatok és virrasszatok!”
(Mk 13,33–37). Az evangéliumi példázatban a ház ura útra kel, szolgáira bízza mindenét, és meghagyja, hogy maradjanak éberek. Nem tudják, mikor tér vissza, de pontosan tudják, hogy addig is feladatuk van.
A virrasztás itt nem félelmet vagy tétlen várakozást jelent.
Az advent első gyertyája nem azért lobban fel, mert megszűnt a sötétség, hanem mert a világosság már utat talált benne.
A keresztény várakozás ezért cselekvő. Aki az Úr érkezésére készül, annak közben felelőssége van a családjáért, a közösségéért és a rábízott világért.
Az adventi remény sem azonos a derűlátással. A derűlátó ember abban bízik, hogy a dolgok kedvezően alakulnak. A keresztény remény mélyebb állítás: akkor is van értelme a hűségnek, a szeretetnek és a jónak, amikor az ember még nem látja erőfeszítései eredményét. A remény végső alapja nem a körülmények kedvező alakulása, hanem Isten hűsége. Erre emlékeztet a mai szentlecke is, amelyben Szent Pál apostol Isten hűségéről és Krisztus eljövetelének várásáról beszél.
A négy adventi gyertya: amikor a fénynek jelentése van
Az advent legismertebb jelképe a négygyertyás koszorú. Örökzöld ágai az élet és a megújulás reményét idézik, kör alakja pedig az örökkévalóságot is jelképezheti. A gyertyák az advent négy vasárnapját jelölik. Ahogy hétről hétre újabb láng gyullad, egyre több fény tölti be a környezetet.
A ma ismert adventi koszorú hagyománya a 19. századi német protestáns szeretetszolgálatból ered. Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész 1839-ben, Hamburgban készített gyertyás adventi kereket a gondozásában élő gyermekeknek. Eredetileg a karácsonyig hátralévő napokat számolták a gyertyákkal. A szokásból idővel kialakult a négy nagy gyertyát használó adventi koszorú, amely később más keresztény felekezetekben is elterjedt.
A katolikus hagyományban gyakori a három lila és egy rózsaszín gyertya. A lila a lelki felkészülést és a bűnbánatot jelzi, a harmadik vasárnap rózsaszín gyertyája pedig az örömöt. Ez a Gaudete, az örvendezés vasárnapja. Magyarországon elterjedt értelmezés szerint az első gyertya a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik a szeretetet jelképezi. Más keresztény hagyományok eltérő jelentéseket társítanak hozzájuk; ez a sorrend nem egységes egyházi előírás.
Az első gyertya ma még nem tölti be az egész szobát. Fénye szerény, törékeny, mégis látható.
Nem szünteti meg a sötétséget, de már megtöri annak egyeduralmát.
Ebben a képben az advent egyik legfontosabb tanítása rejlik. A hit nem azt ígéri, hogy az ember életéből egyszerre eltűnik minden nehézség. Arra hív, hogy a nehézségek között is legyen mibe kapaszkodnia.
Áldott adventi időszakot kívánunk minden olvasónknak!
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