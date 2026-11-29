Ma, november 29-én, advent első vasárnapján meggyullad az első gyertya az adventi koszorúkon. Templomokban, családi otthonokban és közösségi tereken egy apró láng jelzi, hogy megkezdődött a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka. A Kossuth téren ünnepi díszben áll az ország karácsonyfája, az utcákat fények öltöztetik, az otthonokban megkezdődik a készülődés. Mindez hozzátartozik az ünnep szépségéhez. Az advent valódi üzenete azonban mélyebben rejlik.

A keresztény ember nem azért gyújt fényt, mert már nincs sötétség, hanem azért, mert hiszi, hogy a sötétségé nem az utolsó szó.

Adventtel a nyugati keresztény egyházakban új egyházi év kezdődik. A latin adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele kifejezésből származó elnevezés a kereszténység egyik legmélyebb titkára irányítja a figyelmet. A keresztény hit szerint Jézus Krisztus születése nem csupán egy történelmi esemény, amelyre évről évre emlékezünk. A megtestesülés azt jelenti, hogy az örökkévaló Isten Fia valóságos emberré lett, belépett történelmünkbe, és osztozott emberi életünk törékenységében.

A kereszténység állítása nem egyszerűen az, hogy Isten üzenetet küldött az embernek. Hanem az, hogy Isten maga jött el hozzá.

Advent első vasárnapja: a várakozás, amely megváltoztathat bennünket

Az adventi időszaknak két egymástól elválaszthatatlan iránya van. Egyrészt Jézus Krisztus betlehemi születésének ünnepére készít fel, másrészt Krisztus dicsőséges, második eljövetelére irányítja a figyelmet. A keresztény ember nem úgy várja a Megváltó születését, mintha az még nem történt volna meg. A történelemben egyszer megtörtént megtestesülés titkát ünnepli, miközben arra is emlékezik, hogy az ember és a világ története Isten végső beteljesedése felé tart.

A 2026-os advent első vasárnapján a római katolikus liturgia Márk evangéliumából idézi Jézus szavait:

„Vigyázzatok és virrasszatok!”

(Mk 13,33–37). Az evangéliumi példázatban a ház ura útra kel, szolgáira bízza mindenét, és meghagyja, hogy maradjanak éberek. Nem tudják, mikor tér vissza, de pontosan tudják, hogy addig is feladatuk van.