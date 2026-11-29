Megoldhatatlan feladat minden Ukrajnából érkező gabonaszállítmány ellenőrzése – figyelmeztetett a Hír TV-nek Nagy Viktor. A MAGOSZ főtitkár-helyettese szerint az ukrán kukoricaimport főként a multik ipari igényeit szolgálná, és a 24–27 termékre, köztük a baromfira és tojásra élő határzár is bedőlhet. Bár Magyar Péter a beregszászi találkozó után az aszályra hivatkozott, Nagy István szerint felelőtlenség a májusi tilalom feloldása: uniós pótlás helyett máris leállt a magyar kukorica felvásárlása.

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