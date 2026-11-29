Felszámolás miatt november 27-i hatállyal kizárta a bajnokságokból a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia minden csapatát a kézilabda-szövetség. Az utánpótlásedzők hiába kértek nyílt levélben segítséget Magyar Pétertől, Kálnoki-Kiss Attilától és a hárommilliárdos pénzosztás miatt bírált Nagy Ervintől, ingyen is vállalva a munkát. Palóc André szerint a dunaújvárosi kézilabda legendás kamut kapott: a kulturális államtitkár februárban sportnagyhatalmat ígért, mégis cserbenhagyta a helyieket.

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