A Kisalföld.hu nyomán a Hír TV a kapuvári Sajtműhelynél járt, mert a tejfeldolgozó új tulajdonosa januártól nem köt szerződést 8–10 eddigi gazdával. Egy termelő szerint „nyílt titok”, hogy Rábapordányból jönne a tej, a dolgozókat pedig állásukkal fenyegették meg. Bóna Szabolcs – a rábapordányi cég 2026-ig volt igazgatója – mindent cáfol, az üzemvezető viszont nem cáfolta a hírt. A gazdák terhei és az agrárpiaci gondok mellett a rábaközi tejtermelők helyzete miatt kerestük a tárcát, adásig hiába.

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