15 szavazókörben csúszik a zárás: drámai hajrá jön Spanyolországban
Délután kettőig 45,75 százalék voksolt, Ceutában pedig ugrásszerűen nőtt a részvétel. A spanyol választások hajráját fennakadások is kísérik: 15 szavazókör később zár, szoros eredménynél pedig akár újraszámlálás is jöhet.
A spanyol választások hajrájában délután kettőig 45,75 százalék szavazott, öt százalékponttal több 2023-nál, a rendre több mint százezer egyenruhás ügyel. Kisebb fennakadások miatt 15 szavazókörben később zárul a voksolás az este nyolcas határidőhöz képest. A migránshullám és a tüntetések sújtotta Ceuta rekordmértékben megugrott, a Vox vezetője, Santiago Abascal szerint a nagy részvétel az esetleges csalást is ellensúlyozhatja. A 176 mandátumról és az újraszámlálás esélyéről Farkas Vajkot kérdeztük.
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