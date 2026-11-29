A spanyol választások hajrájában délután kettőig 45,75 százalék szavazott, öt százalékponttal több 2023-nál, a rendre több mint százezer egyenruhás ügyel. Kisebb fennakadások miatt 15 szavazókörben később zárul a voksolás az este nyolcas határidőhöz képest. A migránshullám és a tüntetések sújtotta Ceuta rekordmértékben megugrott, a Vox vezetője, Santiago Abascal szerint a nagy részvétel az esetleges csalást is ellensúlyozhatja. A 176 mandátumról és az újraszámlálás esélyéről Farkas Vajkot kérdeztük.

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