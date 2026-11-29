Ukrajna mellé állítani a fegyvereinket rosszabb, mint a Don-kanyar – hangsúlyozta Földi László a Bayer show adásában. A szakértő szerint a beregszászi találkozón felvetett ukrajnai békefenntartás teljesen abszurd, a történelemből pedig meg kellett volna tanulni, mivel jár a vesztes oldalra állni. Úgy véli, a szerinte „történelmileg lejárt” Zelenszkij mellett megjelenni elborzasztó félreértés, amely eltékozolhatja, hogy Washington, Moszkva és Peking is felvette a telefonunkat.

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