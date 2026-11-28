Először a kukorica, aztán jöhet a búza, majd más termékek Ukrajnából, és szépen tönkretesszük azokat a megmaradt gazdákat, akik még küzdenek és mezőgazdasággal foglalkoznak - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

Egyrészt nemzetárulás, hazaárulás ez a döntés. Másrészt pedig az, hogy milyen is akár a kukorica, búza vagy bármi, amit Ukrajnából behoznak. Büszkék voltunk a GMO-mentességre. Ukrajnában olyan vegyszereket alkalmaznak, amikor ma már tudjuk, hogy rákkeltők, hormonkárosítók. Ez mind a mi piacunkra fog kerülni, ezzel mérgezzük a magyar lakosságot is - tette hozzá.