Délután kettőig 45,5 százalékos volt a spanyol választási részvétel, öt százalékponttal több 2023-nál. A 22 500 körzetben zajló spanyolországi választás rendjére több mint 100 ezer egyenruhás ügyel; a külföldi (2,7 millió fő) és levélszavazás (1,1 millió jelentkező) csütörtökön lezárult. Két lakhatási rendelet bukása, tüntetések és tiltakozások után Pedro Sánchez erősebb felhatalmazást vár, a Vox-vezető Santiago Abascal szerint a nagy részvétel az esetleges csalást is ellensúlyozhatja. Az urnák 20 órakor zárnak, 176 mandátum kell.

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