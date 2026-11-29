Nagy Ervin az „uram-bátyám” rendszer végét ígérte, miközben Molnár Áron számonkérő videókkal ostorozta a ma már előzetesben lévő Hankó Balázst. Most mégis az államtitkár ismerte el: időhiány miatt lett hárommilliárdos pályáztatás nélküli pénzosztás – olykor Messengeren. Tényi István és Filep Dávid beadványával már két feljelentés született, Jámbor András csúszós lejtőről ír, Panyi Miklós a svájci haknit, Németh Balázs hétfői lemondást emleget, Tarr Zoltán pedig átnézi a 74 támogatást.

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