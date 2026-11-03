Kirúgták Magyar Péterék a Magyar Külügyi Intézet vezetőjét

Felmentették Feledy Botondot, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjét, erről a tárca parlamenti államtitkára, Velkey György adott tájékoztatást. Mint írta, napokkal ezelőtt értesültek Feledy Botondnak „az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó, idén tavasszal is fennálló” kapcsolatáról.

A felmentés tényét a menesztett vezető is megerősítette, ugyanakkor hangsúlyozta, kizárólag külpolitikai elemzéseket készített.

Mindez azért is érdekes, mert több kormánytag, és maga Magyar Péter is diplomáciai és állami vállalati vezetői pozíciókat is betöltött az előző kaninet idején.