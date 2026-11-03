Egyes közvélemény-kutatások szerint a demokraták továbbra is vezetnek az amerikai félidős választásokon, míg mások szerint a republikánusok juthatnak előnyhöz. Eddig több tízmillióan adták le a szavazatukat levélben, a leghamarabb Indiana és Kentucky államban várható eredmény.

Félidős választásokat tartanak Amerikában (Forrás: Hír TV)

A legfrissebb felmérés szerint Donald Trump elnök nehéz helyzetben van, a demokraták továbbra is vezetnek a republikánusok előtt, de több szoros szenátusi verseny dönthet arról, hogy melyik párt szerez végül többséget az amerikai Kongresszusban.