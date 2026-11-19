Lezárult a jövő évi költségvetés általános vitája a parlamentben. A Fidesz szerint a 2027-es költségvetés az átverés költségvetése, míg a kormány a fejlődés tervezetének tekinti a jövő évi időszakot.

A költségvetési tervezet 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol 2027-re, miközben a GDP-arányos államháztartási hiányt 4,9 százalékban határozza meg. A szerdai nap nem jelenti a költségvetés végleges elfogadását. Az általános vita lezárását követően a képviselők csütörtökön 16 óráig nyújthatnak be módosító indítványokat.

– Nem látom most a költségvetésben, hogy a jövő évre milyen forrásokat terveznek azokra a programokra, amikkel a nők és a fiatalok foglalkoztatását támogatnák – mondta Szalai Piroska. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a bosszúkormányzás soha nem vezet jóra, a gazdaságban sem, de máshol sem. Arról beszélt, hogy a Tisza a kampányban és kormányon is mindent megtesz annak érdekében, hogy elnyomják az ország eredményeit és erősségeit.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője úgy látja, hogy olyan költségvetést tettek le az asztalra, amelynek középpontjában a magyar emberek állnak. Mert az állam feladata nem az, hogy kevesek gyarapodását szolgálja, az állam feladata az, hogy minden magyar embernek megteremtse a tisztességes és biztonságos élet lehetőségét – tette hozzá.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés elszenvedői a dolgozó emberek lesznek.