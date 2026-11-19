Hszi Csin-ping kínai elnök külön is fogadta Donald Trumpot, akik a csúcs előtt kétoldalú megbeszélést is folytattak.

Szintén külön beszélt egymással Tump és Vlagyimir Putyin orosz elnök, a találkozó előtt Trump kedvenc témajáként emlegette Ukrajnát.

A fórumon mindhárom vezető felszólalt, Hszi Csin-ping kínai elnök tartotta az első beszédet, aki a többpólusú világrend és a nemzetközi stabilitás mellett érvelt.

Az amerikai elnök beszédében előrevetített egy témát. Az USA vezetője az amerikai technológiai cégeket igyekszik védeni azáltal, hogy elleneznek minden olyan kísérletet, amely globálisan szabályozni kívánja a mesterséges intelligenciát.

A nemzetközi lapok sokat foglalkoznak az Európai Unió meggyengülésével, amelynek ékes bizonyítéka, hogy a csúcstalálkozón Európa nem képviseltetheti magát. Vlagyimir Putyin is bírálta beszédében az Európai Uniót, amely szerinte rossz gazdaságpolitikát folytat, külön is kiemelve az országa ellen hozott szankciókat.